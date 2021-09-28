Владислав Егоров заявил о готовности к каждодневной работе по защите прав и интересов населения Политика

Владислав Егоров Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоялось 5 октября.

В ходе заседания были выбраны председатель Заксобрания (им вновь стал Евгений Люлин), а также его заместители - Дмитрий Краснов, Денис Бакиев, Владислав Егоров.

Избранный зампредседателя ЗСНО, депутат от КПРФ Владислав Егоров по итогам первого заседания регионального парламента VII созыва отметил, что состав Заксобрания существенно обновился. По его мнению - это нормально.

"Очень важно, чтобы вновь избранные депутаты побыстрее осознали важность и ответственность задач, с которыми они теперь столкнутся, и включились в работу. Предстоит каждодневная работа по защите прав и интересов населения. Поэтому я пожелал бы всем депутатам, независимо от фракционной принадлежности, максимально сосредоточиться на взаимодействии с гражданами. Депутаты избраны на пять лет, и каждый день в этой пятилетке необходимо на полную отдачу работать для граждан – своих избирателей", - заявил Владислав Егоров.

Он также сказал, что давать оценку новому созыву пока рано. "Чтобы оценить созыв, нужно успеть проработать пару-тройку месяцев, а лучше принять бюджет и понять, насколько депутаты прислушиваются к требованиям избирателей. Эти оценки отложим до начала следующего года", - заключил избранный заместитель председателя ЗСНО.