Более 80% школ и детсадов Нижегородской области частично закрыты на карантин по коронавирусу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 80% школ и детсадов Нижегородской области частично закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

При этом по состоянию на 6 октября полностью приостановлен образовательный процесс в 15% школ и детсадов Нижегородской области. Карантин в отдельных классах или группах введен в 82% учреждений региона в связи с регистрацией случаев COVID-19.

В то же время в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа, она проходит одновременно с вакцинацией от COVID-19.

В регион поступило 192 460 доз вакцины "Ультрикс Квадро" (для детей от 6 месяцев и беременных), 64 030 доз "Совигрипп" и 746 830 доз "Флю - М" (для взрослого населения). В настоящее время в области привито против гриппа более 620 тысяч нижегородцев ( 20 % от населения области), в том числе более 151 тысяч детей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в соответствии с которым города Нижегородской области наделены полномочиями по переводу старшеклассников на дистанционное обучение.

Глеб Никитин напомнил, что в прошлом году в режиме дистанционного обучения работали школы всего региона. "Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко", - сказал он.