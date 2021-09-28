Первый этап реставрации нижегородского хорового колледжа продлится до января 2022 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый этап реставрации Нижегородского хорового колледжа им. Сивухина продлится до января 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Контракт был продлен в связи с тем, что в процессе реставрации были выявлены технические сложности, а также возникла необходимость проведения непредвиденных работ.

"Так как концертный зал и входная группа окрашены масляной краской, возникли проблемы при расчистке стен и потолка", - пояснили в министерстве

В настоящее время реставрационные работы продолжаются. Частично окончены работы в вестибюле и на лестничной клетке, произведена замена электрики и системы отопления, полностью завершены работы по монтажу системы пожарной сигнализации. Летом в образовательном учреждении был отремонтирован фасад здания.

Ранее планировалось, что первый этап реставрации завершится к ноябрю. Второй этап запланирован на 2022-2023 годы.

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