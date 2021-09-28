Подсветка Шуховской башни в Дзержинске будет включаться на час раньше Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подсветка Шуховской башни в Дзержинске будет включаться на час раньше. Об этом сообщает пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье".

Это связано с переходом на зимнее расписание. Теперь подсветка будет работать в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни с 19:00 до 0:00.

Согласно информации, сейчас можно наблюдать несколько программ – классический "Триколор", "Ночь перед Рождеством", "Золото" и "Электра". Также на Новый год и к 800-летию Нижнего Новгорода создавалась специальная световая программа.

Отметим, что свободный вход на площадку башни открыт с понедельника по четверг с 8:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 8:00 до 00:00. С 17:30 до 18:00 – перерыв на техническое обслуживание.

Напомним, Шуховскую башню в Дзержинске открыли после реконструкции 23 сентября 2020 года. Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем - укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни – около 23 тысяч светодиодов. Также возле башни благоустроена близлежащая территория.

Ранее сообщалось, что дневные прогулки до Шуховской башни появились в расписании "Валдаев".

СПРАВКА:

Шуховская башня на Оке – единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Ее высота составляет 128 метров. Башня была спроектирована выдающимся русским инженером Владимиром Шуховым и построена в конце 1920-х годов в рамках реализации государственного плана электрификации (ГОЭЛРО). Конструкция была спроектирована по аналогу со 150-метровой Шаболовской телебашней им. Коминтерна в Москве.

Опора изначально входила в комплекс высоковольтного спецперехода через реку, но в дальнейшем из-за изменения трассы энерготранзита перестала использоваться по назначению. 3 декабря 2014 года распоряжением Правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения. Объект находится на балансе "Россети Центр и Приволжье". В 2020 году руководство компании приняло решение о реконструкции башни и благоустройстве территории вокруг нее.