Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2021 15:11  [29] Замена электросетей ведется в общественном туалете на Б. Покровской перед открытием
07 октября 2021 14:40  [107] Глеб Никитин рекомендовал беременным не посещать массовые мероприятия
07 октября 2021 14:34  [85] Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение"
07 октября 2021 13:45  [116] Юрий Шалабаев поручил ускорить темпы строительства детсада на ул. Красноуральская
07 октября 2021 13:17  [129] "Каждый из обретённых храмов - это и духовный центр притяжения, и архитектурная доминанта", - Глеб Никитин
07 октября 2021 12:40  [120] "Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - Ольга Петрова
07 октября 2021 12:34  [445] Готовность транспортной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%
07 октября 2021 12:11  [218] Более 620 человек заразились коронавирусом за сутки в Нижегородской области
07 октября 2021 12:07  [184] Движение трамвая №5 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 11 октября
07 октября 2021 11:50  [149] Лучшего участкового выбирают в Нижегородской области
Общество

Движение трамвая №5 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 11 октября

07 октября 2021 12:07  [184] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движения трамвая №5. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения вводятся по причине капитального ремонта трамвайных путей у дома №96 по пр. Гагарина.

Трамваи по данному маршруту не будут ходить с 22:00 8 октября до 05:00 11 октября.

Ранее сообщалось, что профилактические работы уже проведены на 50 км рельсов в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Трамвай Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph