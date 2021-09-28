Движение трамвая №5 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 11 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движения трамвая №5. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения вводятся по причине капитального ремонта трамвайных путей у дома №96 по пр. Гагарина.

Трамваи по данному маршруту не будут ходить с 22:00 8 октября до 05:00 11 октября.

Ранее сообщалось, что профилактические работы уже проведены на 50 км рельсов в Нижнем Новгороде.