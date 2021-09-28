Движение трамвая №5 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 11 октября

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В Нижнем Новгороде будет временно прекращено движения трамвая №5. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, ограничения вводятся по причине капитального ремонта трамвайных путей у дома №96 по пр. Гагарина.
Трамваи по данному маршруту не будут ходить с 22:00 8 октября до 05:00 11 октября.
Ранее сообщалось, что профилактические работы уже проведены на 50 км рельсов в Нижнем Новгороде.
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