Юрий Шалабаев поручил ускорить темпы строительства детсада на ул. Красноуральская Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил ускорить темпы строительства детсада на ул. Красноуральская. Об этом стало известно в ходе проверки мэром хода строительства дошкольного учреждения.

Согласно информации, в настоящее время подрядчик полностью возвел коробку трехэтажного здания, проложил практически все наружные сети и частично внутренние, выполнил кровельные и фасадные работы, приступил к установке окон.

Мэр поручил подрядной организации ускорить темпы строительства и увеличить количество рабочих на объекте. "Сейчас здесь работает всего 33 человека, это очень мало. В срочном порядке необходимо минимум вдвое увеличить число рабочих на закрытии теплового контура. Время терять нельзя. После закрытия контура количество работающих здесь должно быть увеличено в три раза. При этом ускорение темпов строительства не должно сказаться на качестве", - отметил он.

По итогам осмотра объекта Юрий Шалабаев также дал поручение закрыть тепловой контур строящегося здания детского сада.

В свою очередь исполнительный директор подрядной организации ООО "Линкор" Егор Гридин доложил, что задержка была обусловлена сложностью в расчистке старого фундамента здания.

"Также во время проведения строительно-монтажных работ возникла необходимость переноса ливневой канализации", - добавил он.

Тем не менее, в настоящее время все обстоятельства, которые повлекли за собой отставание от графика, устранены. Подрядчик выстроил ход работ таким образом, чтобы нагнать упущенное время и сдать объект до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что работы планировалось выполнить до 27 октября текущего года.