ГУММИиД подготовит технико-экономическое обоснование строительства станции метро в Сормове Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУММИиД подготовит технико-экономическое обоснование строительства станции метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в учреждении.

Согласно информации, на разработку проекта будет направлено 95 млн рублей.

Сейчас рассматривается два варианта – строительство ветки от станции "Буревестник" либо до станции "Центр Сормова", либо до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла.

"После получения результатов технико-экономического обоснования будет определен объем инвестиций, маршрут прохождения тоннелей, а также место строительства самой станции", - рассказали в ГУММИиД.

Ранее сообщалось, что контракт на проектирование и строительство метро в Сормовском районе будет заключен в 2022 году. На разработку ПСД потребуется 12 месяцев. Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей.

Напомним, что правительство Нижегородской области подписало соглашения с Минстроем РФ и Минфином РФ о направлении 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на проектирование и строительство еще двух станций автозаводской линии метро ("Сенная" и "Оперный театр"). Данные средства будут выделены в качестве инфраструктурного кредита. Извещение о закупке планируется опубликовать уже в октябре текущего года. Стоимость строительства ветки метро до станции "Сенной", по предварительным данным, составит 36,5 млрд рублей.

Новые станции планируется построить к 2026 году.