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Общество

Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области

08 октября 2021 15:18  [134] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, это связано с потенциальным ростом потребности в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Пока информация о том, где именно будут развернуты пункты вакцинации, отсутствует. НИА "Нижний Новгород" уже направило соответствующий запрос в минздрав региона.

Давид Мелик-Гусейнов заявил, что по состоянию на 8 октября более 300 групп медработников задействованы в ежедневной вакцинации населения. Это на 6% больше, чем неделю назад.

Еще 40 групп медработников проводят каждодневную вакцинацию на предприятиях региона.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в регионе организовано почти 150 пунктов вакцинации. При этом половина времени работы вакцинальных пунктов отдана для записавшихся через интернет.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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