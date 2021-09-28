Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, это связано с потенциальным ростом потребности в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Пока информация о том, где именно будут развернуты пункты вакцинации, отсутствует. НИА "Нижний Новгород" уже направило соответствующий запрос в минздрав региона.

Давид Мелик-Гусейнов заявил, что по состоянию на 8 октября более 300 групп медработников задействованы в ежедневной вакцинации населения. Это на 6% больше, чем неделю назад.

Еще 40 групп медработников проводят каждодневную вакцинацию на предприятиях региона.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в регионе организовано почти 150 пунктов вакцинации. При этом половина времени работы вакцинальных пунктов отдана для записавшихся через интернет.