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Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, это связано с потенциальным ростом потребности в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Пока информация о том, где именно будут развернуты пункты вакцинации, отсутствует. НИА "Нижний Новгород" уже направило соответствующий запрос в минздрав региона.
Давид Мелик-Гусейнов заявил, что по состоянию на 8 октября более 300 групп медработников задействованы в ежедневной вакцинации населения. Это на 6% больше, чем неделю назад.
Еще 40 групп медработников проводят каждодневную вакцинацию на предприятиях региона.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в регионе организовано почти 150 пунктов вакцинации. При этом половина времени работы вакцинальных пунктов отдана для записавшихся через интернет.
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