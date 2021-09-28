Юрий Шалабаев вручил юбилейные медали к 800-летию Нижнего Новгорода деятелям культуры Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил юбилейные медали к 800-летию Нижнего Новгорода деятелям культуры. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, 34 артиста, работника культуры, музыканта, писателя, преподавателя школ искусств получили награды в Кремле.

"В последнее время Нижний Новгород сделал большой шаг в развитии культурной сферы. Теперь нижегородцы думают не о том, как найти мероприятие, на которое стоит сходить, а как выбрать интересное событие из множества вариантов. Такое культурное разнообразие свидетельствует о росте качества жизни горожан. Спасибо вам за труд, вы показываете нам, что мир представляет из себя нечто большее, чем повседневная жизнь", – обратился к собравшимся мэр.

"Я очень благодарна, что удостоена столь высокой награды! Наш музей носит имя Горького, и на протяжении более 50 лет город носил его имя. Очень многое уже сделано и еще больше хочется сделать", – рассказала директор литературного музея им. А.М.Горького Лариса Моторина.

"Награда – это приятно, это бодрит, это призывает к новым свершениям. Если Родина тебя заметила, оценила и наградила, нужно оправдать доверие и продолжать работать", – добавил директор театра "Комедiя" Дмитрий Коновалов.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев поздравил учителей с профессиональным праздником и вручил 30 лучшим педагогам памятные знаки "800 лет городу Нижнему Новгороду" и благодарности главы города.