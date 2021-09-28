ННГУ им. Лобачевского оштрафовали за незаконное размещение опасных химических отходов Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Советский районный суд в Нижнем Новгороде признал Нижегородский государственный университет им. Лобачевского виновным по факту ведения хозяйственной деятельности без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Как рассказали в ведомстве, основанием для иска стала внеплановая выездная проверка территории опытно-экспериментальной базы вуза в посёлке Новинки. В частности, специалисты Росприроднадзора обнаружили в подвальных помещениях складирование опасных химических отходов в стеклянных и металлических ёмкостях. Отбор проб показал, что отходы относятся ко II и IV классам опасности.

Как пояснили в университете, с 1970 года на базе проводились работы по изучению особо чистых элементоорганических соединений, содержавших соединения теллура, сурьмы и других химикатов. С 2011 года работы на базе прекращены, а сама территория огорожена и находится под охраной.

Тем не менее, действия ННГУ квалифицируются как размещение химических отходов без лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности. В Роспотребнадзоре считают, что вуз намеренно нарушал ряд федеральных природоохранных законов.

При этом суд поддержал позицию Росприроднадзора о виновности университета в совершении административного правонарушения и назначил ННГУ штраф в размере 90 тысяч рублей - эта сумма ниже низшего предела по данной статье, подчеркнули в Управлении Росприроднадзора.

Кроме того, ННГУ им. Лобачевского было вынесено предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

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