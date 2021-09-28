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Происшествия

Обвиняемый в гибели рабочих в траншее на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде предстанет перед судом

12 октября 2021 10:45  [95] Происшествия
Место происшествия

Место происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обвиняемый в гибели двоих рабочих в траншее на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла днем 26 февраля. По версии следствия, 25-ти и 30-летний мужчины находились в траншее, изготовленной для устройства дождевой канализации, когда произошел обвал грунта. От полученных травм они скончались на месте.

В случившемся обвиняется начальник строительного участка. Несмотря на то, что компании было выдано предписание о приостановлении строительных работ, он допустил работников в траншею. Систем, предназначенных для крепления стенок, у них при себе также не было.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц"). Расследование завершено, дело передано в суд.

Свою вину обвиняемый не признал.

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Теги:
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