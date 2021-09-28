Следователи проводят проверку по факту возгорания квартиры в р.п. Юганец Володарского района Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление следственного комитета России по Нижегородской области проводит доследственную проверку по факту возгорания квартиры в р.п. Юганец Володарского района 12 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Возгорание произошло в доме на ул. Новой. После его ликвидации двое пенсионеров доставлены в районную больницу.

Ранее в качестве предварительной причины произошедшего называлась разгерметизация газовой колонки.

Однако, эта версия не подтвердилась. При осмотре места происшествия следователями СК совместно с представителями газоснабжающих организаций видимых повреждений газового оборудования не обнаружено.

Тем не менее, предварительно, очаг возгорания находился на кухне.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия.