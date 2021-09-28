Мужчина погиб под колесами Toyota в Арзамасском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб под колесами Toyota в Арзамасском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 13 октября в 20:05 на 6 км а/д Выездное – Дивеево – Сатис в Арзамасском районе.

53-летний водитель иномарки Toyota совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В итоге водитель насмерть сбил 47-летнего пешехода, а сам получил перелом костей носа.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Отмечается, что в этих автоавариях 1 495 человек получили разные ранения.