Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2021 09:43  [106] Мужчина погиб под колесами Toyota в Арзамасском районе
14 октября 2021 09:07  [122] Пенсионерка погибла на пожаре в многоквартирном доме в Арзамасе
13 октября 2021 17:43  [214] Уголовные дела за контрабанду денег и перевозку наркотиков возбуждены таможенными органами ПФО
13 октября 2021 16:34  [464] Нижегородец упал в яму с кипятком в Автозаводском районе
13 октября 2021 15:47  [207] Трудинспекция расследует несчастный случай с гибелью разнорабочего в Кулебаках
12 октября 2021 13:02  [476] Задержана нижегородка, бросившая ребенка в коляске в Автозаводском районе
12 октября 2021 12:43  [309] Следователи проводят проверку по факту возгорания квартиры в р.п. Юганец Володарского района
12 октября 2021 11:51  [397] Уголовное дело возбуждено по факту массовой гибели рыбы в реке Сундовик в Лысковском районе
12 октября 2021 10:45  [380] Обвиняемый в гибели рабочих в траншее на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде предстанет перед судом
12 октября 2021 10:36  [359] Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в Володарском районе
Происшествия

Мужчина погиб под колесами Toyota в Арзамасском районе

14 октября 2021 09:43  [106] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб под колесами Toyota в Арзамасском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 13 октября в 20:05 на 6 км а/д Выездное – Дивеево – Сатис в Арзамасском районе.

53-летний водитель иномарки Toyota совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В итоге водитель насмерть сбил 47-летнего пешехода, а сам получил перелом костей носа.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Отмечается, что в этих автоавариях 1 495 человек получили разные ранения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph