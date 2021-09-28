Семь смертей от отравления алкоголем зарегистрировано в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь смертей от отравления алкоголем зарегистрировано в Нижегородской области с начала года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном минздраве со ссылкой на руководителя токсикологическим отделением в ГБУЗ НО "Городская больница № 33" Ленинского района.

Согласно информации, с начала 2021 года в стационаре больницы в связи с отравлением алкоголем проходили лечение 69 пациентов. Еще 26 нижегородцев лечились амбулаторно.

Отметим, что несовершеннолетних среди отравившихся не было.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области поддерживает ужесточение наказания за пьянство за рулем.