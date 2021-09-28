Более 50 килограмм фруктов и орехов уничтожено в нижегородском аэропорту за прошлую неделю Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода в период с 3 по 10 октября 2021 года задержали 57,9 килограмм импортной подкарантинной продукции, которую привезли в ручной клади и в багаже. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники отдела фитосанитарного надзора задержали и уничтожили растительную продукцию - свежие фрукты и овощи, орехи и сухофрукты, которые были выявлены в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республик Таджикистан и Азербайджан.

В ведомстве пояснили, что такие меры вызваны в связи с действующими ограничениями, которые введены Россельхознадзором с 16 апреля 2012 года по причине систематического выявления в ручной клади пассажиров, прибывающих из этих стран, карантинных для РФ объектов.

Вся изъятая продукция была сожжена с применением специализированного оборудования аэропорта, пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что при досмотре ввозимых на территорию России семян овощных и цветочных растений из Нидерландов специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области при гербологической экспертизе в семенах эхинацеи обнаружили карантинный объект - семена Амброзии полыннолистной Ambrosia artemisiifolia L. Вся ввезённая партия семян эхинацеи впоследствии была уничтожена.