Водитель мотоцикла погиб, врезавшись в дерево в Сарове Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель мотоцикла погиб, врезавшись в дерево в Сарове. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 14 октября в 12:20 на ул. Балыковская, 23 в Сарове.

26-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм молодой человек скончался.

Также в еще одном ДТП, произошедшем 14 октября в Сергачском районе, погиб пешеход под колесами ВАЗа.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.