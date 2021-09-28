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Водитель мотоцикла погиб, врезавшись в дерево в Сарове. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 14 октября в 12:20 на ул. Балыковская, 23 в Сарове.
26-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм молодой человек скончался.
Также в еще одном ДТП, произошедшем 14 октября в Сергачском районе, погиб пешеход под колесами ВАЗа.
Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.
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