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Бизнес

Экспертизу проекта океанариума в Нижнем Новгороде подготовят в ближайшее время

15 октября 2021 14:10  [52] Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

Экспертизу проекта океанариума в Нижнем Новгороде подготовят в ближайшее время. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на правительство региона.

Согласно информации, только после получения результатов экспертизы будет направлена документация на получение разрешения на строительство. Только после этого инвестор приступит к подготовке строительной площадки к реализации проекта.

Напомним, океанариум будет построен рядом с парком Победы. На его базе планируется открыть научную лабораторию. В ней будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики, в том числе с привлечением нижегородских научных учреждений.

Также ООО "Аквариум" собирается оборудовать в океанариуме кабинеты, где будут проводиться лекции для детей о современных проблемах экологии, морской и пресноводной флоре и фауне, а также использовании ресурсов планеты.

Кроме того, инвестор считает, что объект может использоваться как площадка для проведения семинаров и конференций по направлению экологии и сохранения водной среды. 

Здание будет трехэтажным общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт. 

Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Срок строительства - 24 месяца.

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Теги:
Океанариум Строительство
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