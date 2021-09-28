Движение на автодороге М-7 "Волга" под Дзержинском восстановлено в штатном режиме Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Движение на 387 км автодороги М-7 "Волга" под Дзержинском восстановлено в штатном режиме. Об этом сообщили специалисты ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Напомним, около 12:15 на автодороге "Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань" недалеко от поворота на Дзержинск произошла авария с участием пяти автомобилей. По этой причине движение было затруднено, проезд автомобилей организовали по обочинам.

По последним данным, дорожные службы расчистили проезжую часть, транспорт пропускается по двум полосам.

При этом, ликвидация последствий аварии продолжается. Специалисты Упрдора просят водителей быть внимательными при проезде участка, выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим и не совершать резких маневров.