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Юрий Шалабаев призвал нижегородцев принять участие в начавшейся Всероссийской переписи населения

15 октября 2021 18:40  [66] Общество

Глава города Юрий Шалабаев призвал нижегородцев принять участие в начавшейся сегодня в России переписи населения.

"Мы принимаем участие в очень значимом событии этого года: с 15 октября стартует Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября 2021 года. Главная цель переписи – собрать информацию о том, кто и как живёт в нашем городе и регионе. Активное участие нижегородцев позволит получить не только объективную и своевременную информацию о численности и национальном составе, но и глубже понять и проанализировать социально-экономические и общественные процессы, которые проходят на нашей территории", - обратился к горожанам Юрий Шалабаев.

По словам мэра, он уже принял участие в переписи в электронном формате, который впервые доступен в этом году. "В цифровом виде перепись населения достаточно удобна, сам воспользовался этой возможностью. На портале Госуслуг это заняло примерно 15 минут, чтобы внести все данные, не выходя с рабочего места", - пояснил Юрий Шалабаев.

Напомним, предусмотрено три способа участия во Всероссийской переписи населения: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно дойти до ближайшего переписного участка.

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Теги:
Перепись Юрий Шалабаев
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