Юрий Шалабаев: "Говорить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны надо на регулярной основе" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде проходит форум "Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу", в работе которого принимают участие представители 44 городов, носящих звание "Город трудовой доблести".

Глава нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках форума представил доклад "Нижний Новгород – флагман отечественной промышленности в годы Великой Отечественной войны: взгляд в будущее".

"Помимо огромного количества людей, которые из нашего региона ушли на фронт, те, кто остались здесь по состоянию здоровья, по возрасту, женщины, подростки встали у конвейеров, у станков. Объемы оборонных заказов превышали довоенные в разы. В некоторых случаях в 5 раз, в некоторых случаях в десятки раз", - сказал он.

"Говорить о военном и трудовом подвигах советского народа нужно не только в преддверии праздников таких, как 9 Мая, а на регулярной основе. То, как сплотясь, наши бабушки и дедушки смогли отстоять право на свою жизнь и будущее страны, является примером для нас, и прежде всего, для подрастающего поколения, для молодежи", - добавил Юрий Шалабаев.

Также глава Нижнего Новгорода рассказал участникам мероприятия о своем знакомстве с ветераном Великой Отечественной войны Александрой Ивановной Курицыной, которая работала на Горьковском автозаводе (ГАЗ) во время войны.

"Завод много раз бомбили, снаряды попадали в цех, как раз тогда, когда была ее смена. И совершенно не было никаких поблажек – сотрудников просто переводили в другое помещение, и они продолжали работать. То, что мы считаем героизмом и подвигом, они воспринимали как совершенно нормальный долг перед родными, перед страной, перед друзьями", - поделился мэр.

В годы войны в Горьком на ГАЗе выпустили 75% всех произведенных во время войны танков Т-70, каждый третий истребитель для фронта выпустил авиазавод, а 43% всех подлодок, построенных в СССР, поставил завод "Красное Сормово".

"Нижний Новгород прекрасно показал, как хранится память о славных героях и их подвигах. Это очень интересный и яркий материал – в какой-то мере эталон – который будет полезен и другим городам, носящим звание "Город трудовой доблести". Нижний Новгород по праву стал хозяином форума в этом году", - сказал вице-президент Российской Академии наук Николай Макаров.

СПРАВКА:

1 марта 2020 г. принят Федеральный закон №41-ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". По итогам 42, 43 и 44 заседаний Российского организационного комитета "Победа" почетное звание было присвоено 44 городам.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.