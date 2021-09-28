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Общество

Около 1 000 видеороликов прислали нижегородцы на конкурс "Мой папа может…"

17 октября 2021 11:02  [107] Общество

Фото: паблик Образование_52 во "Вконтакте"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса видеороликов "Мой папа может…", который был организован региональным министерством образования, науки и молодёжной политики ко Дню отца.

В конкурсе видеороликов могли принять участие дети в возрасте до 18 лет. Как рассказали в Минобре, организаторы не ожидали, что интерес будет настолько высоким.

Отмечается, что среди работ есть настоящие шедевры - с креативной идеей, сценарием, разноплановыми съёмками. Есть очень сердечные видео, на которых дети признаются в любви своему папе.

Изначально планировалось поощрить лучшие работы показом в эфире телеканала ННТВ и публикацией в официальном паблике Минобра. Но когда количество присланных видео превысило 500, стало понятно, что этого недостаточно. Поэтому организаторы завели аккаунт в ТикТоке: obrazovanie52, где со временем будут выложены все работы.

Всего на конкурс поступило около 1 000 очень трогательных видеороликов. Организаторы не смогли определить победителя, поэтому в эфире ННТВ будет показано несколько видеоработ, выбранных случайным образом. Еще 50 роликов будут размещены в паблике "Образование52" во "ВКонтакте".

Остальные видео, записанные, согласно условиям конкурса, вертикально, будут ежедневно публиковаться в ТикТоке.

"Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. Ваше участие - лучшее подтверждение тому, что россиянам нужен и уже очень дорог этот праздник. А родители - папа и мама - были, есть и будут самыми важными, самыми главными, самыми любимыми в жизни каждого из нас", - добавили в министерстве образования.

СПРАВКА:

В 2021 году День отца в России будет отмечаться впервые. Праздник учреждён указом президента РФ Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства. Отмечаться День отца будет ежегодно в третье воскресенье октября. В 2021 году он выпал на 17 октября.

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