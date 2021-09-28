Около 33 тысяч нижегородских семей уже получают выплаты на детей от 3 до 7 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские семьи подали уже более 90,5 тыс. заявлений подали на перерасчёт выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики Нижегородской области.

Всего с апреля 2021 года обработано свыше 84 тыс. заявлений, выплаты назначены 33 тыс. семей.

Как рассказали в Минсоцполитики, с начала 2021 года управления соцзащиты населения выплатили уже более 4,2 млрд рублей. В июле 2021 года из федерального бюджета Нижегородской области на эти цели дополнительно выделили более 1,185 млрд рублей.

Напомним, в марте этого года правительство РФ утвердило новые правила предоставления выплаты в соответствии с Указом президента РФ от 20 марта 2020 г. №199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Перерасчёт производится на основании заявлений граждан.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в семьях со среднедушевым доходом размером не больше величины прожиточного минимума, установленного на дату обращения (10 833 рублей на каждого члена семьи). Также учитываются доходы семьи и имущественная обеспеченность.

Размер выплаты составляет 50%, 75%, или 100% прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В Нижегородской области в 2021 году это 5 515 руб., 8 273 руб., или 11 031 руб. соответственно.

Подать заявление на перерасчёт можно до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что ещё четыре вида социальных выплат на территории Нижегородской области, стали доступны онлайн. Теперь на портале Госуслуг можно подать заявление на ежемесячное пособие на первенца, установление статуса многодетной семьи, ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ и ежегодную выплату к началу учебного года детям из многодетных семей.