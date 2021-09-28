Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2021 13:52  [2] Около 33 тысяч нижегородских семей уже получают выплаты на детей от 3 до 7 лет
17 октября 2021 13:15  [67] Нижегородских исполнителей приглашают к участию в VII Фестивале православной культуры "София"
17 октября 2021 12:45  [131] Ещё 711 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области
17 октября 2021 11:58  [99] Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм в Нижегородской области ожидаются 18 октября
17 октября 2021 11:25  [128] Глеб Никитин: "Именно состояние дорог — один из ключевых показателей, по которым оценивается развитие региона"
17 октября 2021 11:02  [139] Около 1 000 видеороликов прислали нижегородцы на конкурс "Мой папа может…"
17 октября 2021 09:55  [151] Детский омбудсмен Маргарита Ушакова поздравила нижегородцев с Днём отца
17 октября 2021 09:14  [135] "Быть отцом – это высшее призвание мужчины", - Евгений Люлин
17 октября 2021 09:05  [211] "Отец – это и тот, кто защищает свою семью", - Глеб Никитин
17 октября 2021 08:44  [166] Юрий Шалабаев: "И хотя наших дорожников часто ругают, надо отдать должное – наши дороги становятся лучше"
Общество

Около 33 тысяч нижегородских семей уже получают выплаты на детей от 3 до 7 лет

17 октября 2021 13:52  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские семьи подали уже более 90,5 тыс. заявлений подали на перерасчёт выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики Нижегородской области.

Всего с апреля 2021 года обработано свыше 84 тыс. заявлений, выплаты назначены 33 тыс. семей.

Как рассказали в Минсоцполитики, с начала 2021 года управления соцзащиты населения выплатили уже более 4,2 млрд рублей. В июле 2021 года из федерального бюджета Нижегородской области на эти цели дополнительно выделили более 1,185 млрд рублей.

Напомним, в марте этого года правительство РФ утвердило новые правила предоставления выплаты в соответствии с Указом президента РФ от 20 марта 2020 г. №199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Перерасчёт производится на основании заявлений граждан.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в семьях со среднедушевым доходом размером не больше величины прожиточного минимума, установленного на дату обращения (10 833 рублей на каждого члена семьи). Также учитываются доходы семьи и имущественная обеспеченность.

Размер выплаты составляет 50%, 75%, или 100% прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В Нижегородской области в 2021 году это 5 515 руб., 8 273 руб., или 11 031 руб. соответственно.

Подать заявление на перерасчёт можно до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что ещё четыре вида социальных выплат на территории Нижегородской области, стали доступны онлайн. Теперь на портале Госуслуг можно подать заявление на ежемесячное пособие на первенца, установление статуса многодетной семьи, ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ и ежегодную выплату к началу учебного года детям из многодетных семей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Семья Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph