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Бизнес

Горячая линия для предпринимателей по объектам торговли пройдёт в Нижнем Новгороде

18 октября 2021 12:30  [52] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент развития предпринимательства 20 октября проведёт горячую телефонную линию по теме: "О размещении нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода и заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно информации, звонки с интересующими вопросами по данной тематике будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону: 430-17-22.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске утверждена новая редакция методики определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Предприниматели Торговля
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