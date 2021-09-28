Горячая линия для предпринимателей по объектам торговли пройдёт в Нижнем Новгороде

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Департамент развития предпринимательства 20 октября проведёт горячую телефонную линию по теме: "О размещении нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода и заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Согласно информации, звонки с интересующими вопросами по данной тематике будут приниматься с 10:00 до 12:00 по телефону: 430-17-22.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске утверждена новая редакция методики определения цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
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