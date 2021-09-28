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Общество

Свыше 7700 нижегородцев проходят лечение в "ковидных госпиталях"

19 октября 2021 11:46  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 7743 нижегородцев проходят лечение в "ковидных госпиталях". Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

В том числе в реанимации в настоящее время находится 364 пациента. Как отметил министр, это 5% от всех госпитализированных.

У большинства пациентов болезнь проходит тяжело. Состояние почти 40% из них (или 3098 человек) оценивается как средней степени тяжести, 3132 нижегородца находятся в тяжелом состоянии, еще 142 - в крайне тяжелом.

При этом 17,7% пациентов (или 1371 человек) - в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде развернуто около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом. Количество развернутых коек для лечения заболевших коронавирусом сравнимо с пиковыми значениями второй волны.

Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%. 

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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