Свыше 7700 нижегородцев проходят лечение в "ковидных госпиталях"

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Порядка 7743 нижегородцев проходят лечение в "ковидных госпиталях". Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
В том числе в реанимации в настоящее время находится 364 пациента. Как отметил министр, это 5% от всех госпитализированных.
У большинства пациентов болезнь проходит тяжело. Состояние почти 40% из них (или 3098 человек) оценивается как средней степени тяжести, 3132 нижегородца находятся в тяжелом состоянии, еще 142 - в крайне тяжелом.
При этом 17,7% пациентов (или 1371 человек) - в удовлетворительном состоянии.
Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде развернуто около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом. Количество развернутых коек для лечения заболевших коронавирусом сравнимо с пиковыми значениями второй волны.
Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.
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