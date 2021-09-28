Систему видеонаблюдения планируется установить в парках и скверах Нижнего Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вопрос установки системы видеонаблюдения в общественных пространствах рассматривается администрацией Нижнего Новгороде. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 19 октября 2021 года.

По его словам, в Нижнем Новгороде совместно с "Дом.ру" запущен пилотный проект. В его рамках камеры видеонаблюдения уже установлены в Парке Победы и на Гребном канале (семь камер в зоне благоустройства).

До конца года камеры появятся в сквере на ул. Есенина в районе отремонтированных фонтанов.

"Если пойдет удачно, готовы продолжать", - сказал Антон Максимов.

Глава департамента рассказал, что установка камер необходима как мера защиты от вандализма. Ежегодно на ремонт общественных пространств города выделяется все больше денег. Если в 2019 году в бюджете закладывалась сумма - 1,9 млн рублей, в 2020 - 3 млн рублей, то в 2021 - уже более 5 млн рублей.

"Потери у нас ежегодные. По мере увеличения количества благоустроенных общественных пространств они растут", - отметил он.

Также для решения данной проблемы администрацией Нижнего Новгорода направлялись в полицию обращения для усиления патруля.