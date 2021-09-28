Форум о роботизации и искусственном интеллекте "ZnanieScienceFest" пройдет в Нижнем Новгороде

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Форум о науке, роботизации и искусственном интеллекте "ZnanieScienceFest" пройдет в Нижнем Новгороде 21 - 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба российского общества "Знание".
В рамках мероприятия эксперты в очном формате расскажут об изобретениях в данных сферах и поделятся своим опытом.
"Наши спикеры поднимут темы, которые никого не оставят равнодушным: поговорим о физике Вселенной, узнаем, как войти в IT из других отраслей, подумаем, как контролировать искусственный интеллект и применима ли человеческая мораль к роботам. А еще на фестивале можно узнать, как работает лазер, и увидеть с ним увлекательные опыты", - говорится в анонсе.
Форум состоится в Точке Кипения "Мининский университет".
Спикерами выступят:
В рамках форума запланирована антиконференция "Как мы попали в науку?", а также лекции: "Водородная энергетика", "Индустрия кибербезопасности", "Искусственный интеллект и человек-творец", "Мифы про робототехнику. Или почему роботы нас не убьют?", "Биохакинг - игры разума. Или что такое любовь к жизни?", "Как взломать WhatsApp", "Жизнь с точки зрения", "Как научиться учиться?", "Можно ли взломать свой организм?", "От создания до дипфейков", "Робототехника", "Skynet сегодня".
Участие в форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено.
Ранее сообщалось, что сбор заявок на соискание ежегодной просветительской премии "Знание" начался в России.
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