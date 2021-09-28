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Общество

Форум о роботизации и искусственном интеллекте "ZnanieScienceFest" пройдет в Нижнем Новгороде

19 октября 2021 15:52  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Форум о науке, роботизации и искусственном интеллекте "ZnanieScienceFest" пройдет в Нижнем Новгороде 21 - 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба российского общества "Знание". 

В рамках мероприятия эксперты в очном формате расскажут об изобретениях в данных сферах и поделятся своим опытом.

"Наши спикеры поднимут темы, которые никого не оставят равнодушным: поговорим о физике Вселенной, узнаем, как войти в IT из других отраслей, подумаем, как контролировать искусственный интеллект и применима ли человеческая мораль к роботам. А еще на фестивале можно узнать, как работает лазер, и увидеть с ним увлекательные опыты", - говорится в анонсе.

Форум состоится в Точке Кипения "Мининский университет".

Спикерами выступят:

  • врач-биофизик, завотделом регенеративной медицины публичной биотехнологической компании "Институт стволовых клеток человека" Вадим Зорин;
  • эксперт по эффективным стратегиям обучения, разработчик образовательных программ и мнемонист Виктория Бембеева;
  • менеджер по работе с ключевыми партнерами Trend Micro Роман Юрченко;
  • старший научный сотрудник международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ Алексей Незнанов;
  • доктор химических наук, профессор, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению "Технологии создания новых и портативных источников энергии" на базе Института проблем химической физики РАН (Черноголовка) Юрий Добровольский;
  • автор и ведущий научно-популярного youtube-канала "PRO роботов" Александр Байкин;
  • основатель, директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

В рамках форума запланирована антиконференция "Как мы попали в науку?", а также лекции: "Водородная энергетика", "Индустрия кибербезопасности", "Искусственный интеллект и человек-творец", "Мифы про робототехнику. Или почему роботы нас не убьют?", "Биохакинг - игры разума. Или что такое любовь к жизни?", "Как взломать WhatsApp", "Жизнь с точки зрения", "Как научиться учиться?", "Можно ли взломать свой организм?", "От создания до дипфейков", "Робототехника", "Skynet сегодня".

Участие в форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что сбор заявок на соискание ежегодной просветительской премии "Знание" начался в России. 

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