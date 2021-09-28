Четвертый этап программы по переселению граждан в Нижнем Новгороде будет реализован на год раньше Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 100 аварийных домов планируется расселить в Нижнем Новгороде к 2023 году в рамках реализации четвертого этапа региональной адресной программы по переселению граждан. Об этом рассказал директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 19 октября.

Он напомнил, что президентом России была поставлена задача ускорить процесс переселения в регионах.

Реализация четвертого этапа ранее планировалась в 2024 году, сейчас срок сдвинут на 2023 год.

По словам Дмитрий Горбунова, администрацией уже подписано соглашение с министерством строительства Нижегородской области и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о расселении 118 многоквартирных домов. Речь идет о 1276 жилых помещениях (414 - в соцнайме, 862 - в собственности).

В результате 3127 нижегородцев улучшат условия жизни.

Глава департамента рассказал, что администрация города уже зарезервировала два земельных участка под жилищное строительство на ул. Дружаева и ул. Героя Васильева (рядом со строящимся для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Краснодонцев). На этих участках планируется возвести многоподъездные девятиэтажные дома.

В ходе заседания депутат Герман Карачевский высказал сомнения, что за счет двух домов удастся обеспечить необходимое количество квадратных метров. Он также предложил администрации города "реально оценить силы", устанавливая сроки сдачи домов в 2023 году.

"Тогда необходимо ускорить прохождение проектной документации и заранее учесть все возможные проблемы с инженерными сетями", – отметил депутат.

Председатель постоянной комиссии Михаил Иванов предложил вернуться к рассмотрению вопроса о строительстве двух домов под переселение жителей аварийного фонда после завершения их проектирования.

Дмитрий Горбунов отметил, что первый этап (2019 год) адресной программы реализован на 99% (есть дела в судах). В рамках второго этапа (2020-2021) было расселено два дома: пр. Героев, 5 (за счет инвестора по программе комплексного развития территории) и ул. Углова,3. В последнем - осталось семь не расселенных квартир. В рамках третьего этапа (к 2022 год) будет расселен 41 многоквартирный дом. На сегодняшний день, расселено уже семь домов по адресам: ул. Ушинского, 16, ул. Новая, 22б, ул. Ульянова, 52, ул. Короленко, 28, ул. Батумская 4, 30, ул. Воровского, 8б.

"Мы находимся в лидерах - ТОП 10 лучших среди регионов по переселению граждан", - сказал он.