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Общество

Территорию Стрелки планируется полностью открыть для посещения до конца года

20 октября 2021 13:54  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Территорию Стрелки планируется полностью открыть для посещения до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в настоящее время завершены работы по устройству фундаментов, металлического каркаса здания, устройству фасадов, прокладке наружных сетей (канализации, ливневой канализации, сети связи, сети электроснабжения) концертного зала на территории Стрелки.

Параллельно с этим ведутся работы по монтажу оконных и дверных заполнений, покрытию металлокаркаса огнезащитой, устройству кровли, прокладке сети водоснабжения.

В организации отметили, что большая часть запланированного объема работ уже реализована. На 90% в настоящее время реализованы работы по устройству наружных сетей (уличное освещение, водоснабжение и водоотведение), на 80% выполнено асфальтирование в границах территории.

Таким образом, сейчас в рамках благоустройства территории Стрелки выполнен амфитеатр "Спуск к воде", возведен амфитеатр с буквами "Стрелка" на слиянии рек, также ведется работа по возведению "Круглого амфитеатра", смонтированы бетонные скамьи с деревянными настилами.

Всю территорию Стрелки планируется благоустроить и полностью открыть до конца 2021 года.

Напомним, что павильоны для концертного зала и галереи возведены в нижегородских пакгаузах.

Ранее сообщалось, что подрядчиком выступает ООО "Аэроком" (г. Москва) в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция" (г. Москва). Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект реализуется с привлечением внебюджетных средств.

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Теги:
Благоустройство Стрелка
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