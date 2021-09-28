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Территорию Стрелки планируется полностью открыть для посещения до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, в настоящее время завершены работы по устройству фундаментов, металлического каркаса здания, устройству фасадов, прокладке наружных сетей (канализации, ливневой канализации, сети связи, сети электроснабжения) концертного зала на территории Стрелки.
Параллельно с этим ведутся работы по монтажу оконных и дверных заполнений, покрытию металлокаркаса огнезащитой, устройству кровли, прокладке сети водоснабжения.
В организации отметили, что большая часть запланированного объема работ уже реализована. На 90% в настоящее время реализованы работы по устройству наружных сетей (уличное освещение, водоснабжение и водоотведение), на 80% выполнено асфальтирование в границах территории.
Таким образом, сейчас в рамках благоустройства территории Стрелки выполнен амфитеатр "Спуск к воде", возведен амфитеатр с буквами "Стрелка" на слиянии рек, также ведется работа по возведению "Круглого амфитеатра", смонтированы бетонные скамьи с деревянными настилами.
Всю территорию Стрелки планируется благоустроить и полностью открыть до конца 2021 года.
Напомним, что павильоны для концертного зала и галереи возведены в нижегородских пакгаузах.
Ранее сообщалось, что подрядчиком выступает ООО "Аэроком" (г. Москва) в консорциуме с АО "Компания СпецСтройРеконструкция" (г. Москва). Стоимость работ составит 659 млн рублей. Проект реализуется с привлечением внебюджетных средств.
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