Решение о продолжительности каникул в Нижнем Новгороде будут принимать школы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Решение о продолжительности каникул в Нижнем Новгороде будут принимать школы. Об этом сообщил пресс-секретарь нижегородского министерства образования, науки и молодежной политики Александр Поздняков на своей странице в соцсети Instagram.

"Продлевать школьные каникулы в Нижегородской области в настоящее время не планируется", - написал он.

Образовательные учреждения будут принимать решения в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.

Напомним, осенние каникулы в школах начнутся в начале ноября и продлятся неделю.

Ранее сообщалось, что 30 и 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября объявлены нерабочими для жителей России в связи с распространением коронавируса.