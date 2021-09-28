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Общество

Проводится проверка по факту продажи медалей к 800-летию Нижнего Новгорода

21 октября 2021 08:34  [451] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проводится проверка по факту продажи медалей к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте государственного управления и государственной службы Нижегородской области.

Ранее появилась информация о том, что медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" размещена для продажи на сайте торгово-производственного предприятия (ТПП) "Челзнак". Как говорится на сайте, медаль может приобрести любой желающий. На сайте изготовителя также сказано, что ведомственные награды без приказа о награждении и оформленного удостоверения носят формальный характер и рассматриваются как объект коллекционирования.

В департаменте госуправления в свою очередь отметили, что заказ на изготовление медалей в челябинском ТПП "Челзнак" Нижегородской областью не размещался. При это сама медаль и удостоверение к ней отличается незначительно.

"Информация о свободной продаже медалей направлена в контрольно-надзорные органы для проведения проверки соблюдения ТПП "Челзнак" требований действующего законодательства и возможности использования изображения медали", - сказал собеседник агентства в департаменте.

Напомним, что награда учреждена президентом России. Медаль вручается участникам Великой Отечественной войны, нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, труженикам тыла, гражданам, внесшим значительный вклад в развитие города Нижнего Новгорода.

Согласно положению о памятном знаке, им поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

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Теги:
800-летие Медали
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