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Стоимость строительства трамвайной ветки из Сормова составит 4 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту 21 октября.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, трамвайная ветка позволит обеспечить устойчивую связь Сормовского района с центром Нижнего Новгорода.
"В результате реализации данного проекта время в пути от центра Сормова до площади сенной сократится в 3,7 раза", - подчеркнул министр транспорта.
Стоимость трамвайной ветки из Сормова до центра города составит 4 млрд рублей, а предварительная стоимость продления линии метрополитена от станции " Буревестник" до центра Сормова составляет около 40 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.
Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах. Развитие метрополитена предполагается по двум направлениям: в сторону пл.Сенной и в центр Сормова.
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