Листерии обнаружили в мясе птицы на территории Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов - мяса птицы механической обвалки - выявил в них наличие патогенных микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерий). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках частного обращения, пояснили в референтном центре. Данных о производителе нет, уточнили в лаборатории. Но изваестно, что продукция была реализована на территории Нижегородской области.

Listeria monocytogenes - вид патогенных бактерий, вызывающий инфекционный листериоз. Это анаэробная бактерия, способная выживать в присутствии или отсутствии кислорода. Листерии устойчивы во внешней среде и сохраняют жизнеспособность даже при низких температурах. А это означает, что охлаждённые и замороженные продукты тоже подвержены риску.

Листериоз – инфекционное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в органах (в основном в печени). Проявлениями листериоза могут быть ангины и менингиты.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки в пробах мясной продукции - котлетного мяса из свинины и полуфабрикатов из мяса птицы и утиных субпродуктов - были обнаружены сразу два вида патогенных микроорганизмов: сальмонеллы и листерии.