Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на ул. Бекетова и пр. Ленина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на ул. Бекетова и пр. Ленина в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом рассказал директор МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" Дмитрий Брылин в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 22 октября.

На ул. Бекетова выделенная полоса будет организована на участке от пр. Гагарина до ул. Нартова в обе стороны. На пр. Ленина - на участке от станции метро "Автозаводская" до станции метро "Пролетарская".

Дмитрий Брылин отметил, что выделенные полосы создаются только на тех участках дорог, где проезжая часть в одном направлении имеет не менее трех полос движения, интенсивность движения в пиковые периоды - не менее 400 транспортных единиц в час, интенсивность автобусов большого класса - не менее 50 единиц в час.

Он напомнил, что в 2019 году выделенная полоса была организована на пр. Гагарина на участке от ул. Тропинина до ул. Горной. В 2020 году - на ул. Пушкина на участке от ул. Студенческая до ул. Тимирязева (для трамвая) и на Московском шоссе от Сормовского шоссе до ул. Гордеевской. В 2021 - на Окском съезда (подъем), ул. Советской на участке от ул. Марата до Канавинского моста и пр. Гагарина от переулка Аристова до ул. Студенческой.

Таким образом, по словам Дмитрий Брылина, на сегодняшний день в городе создано 8 км выделенных полос.