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Общество

Дежурные группы будут работать во всех детсадах Нижнего Новгорода

22 октября 2021 16:44  [149] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дежурные группы будут работать во всех детских садах Нижнего Новгорода с 25 по 29 октября. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По данным городского департамента образования, в Нижнем Новгороде работают 311 дошкольных учреждений и четыре детских сада при общеобразовательных школах.

"Сейчас важно помочь родителям, которые в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина будут работать на следующей неделе, и обеспечить пребывание их детей в дошкольных учреждениях. Поэтому было принято решение открыть дежурные группы в каждом детском саду Нижнего Новгорода. Чтобы ребенок попал в такую группу, нижегородцы должны обратиться к заведующему дошкольного учреждения", - сказал Юрий Шалабаев.

Затем с 1 по 3 ноября дежурные группы в детских садах будут формироваться исходя из потребности.

Задать вопросы о работе дежурных групп можно, воспользовавшись "горячей линией" районных управлений образования:

- Приокский район - 465-98-14,
- Советский район - 417-18-58, 468-49-84,
- Сормовский район – 222-29-54,
- Канавинский район – 246-46-05,
- Нижегородский район - 419-76-56,
- Автозаводский район - 295-07-60,
- Ленинский район -251-25-99, 251-30-99,
- Московский район – 224-43-86.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. Работу смогут продолжить только некоторые категории организаций.

Ранее сообщалось, что на этот период в школах объявлены каникулы.

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Теги:
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