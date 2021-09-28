Завершен ремонт улицы Минина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Завершен ремонт улицы Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, улица Минина - это сложный объект, так как там расположено большое количество коммуникаций и колодцев.

Отмечается, что по окончании ремонта в центре города появилась благоустроенная в единой концепции территория, протяжённостью порядка 2,5 км: площадь Минина, улица Минина и площадь Сенная.

В рамках благоустройства не только отремонтировали проезжую часть, заезды во дворы, тротуары, но и были проведены работы по переносу проводов под землю и установке новых опор освещения в рамках проекта "Чистое небо". Кроме того, на улице отремонтировали фасады ряда зданий.

Ранее сообщалось, что сроки благоустройства улицы были продлены.

"Из-за того, что на территории проводились разные виды работ, выполняемые другими организациями, график был сдвинут", - сказал президент подрядной организации ООО "Русский бизнес-концерн Рубикон" Эдмон Егизарян.