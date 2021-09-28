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Завершен ремонт улицы Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, улица Минина - это сложный объект, так как там расположено большое количество коммуникаций и колодцев.
Отмечается, что по окончании ремонта в центре города появилась благоустроенная в единой концепции территория, протяжённостью порядка 2,5 км: площадь Минина, улица Минина и площадь Сенная.
В рамках благоустройства не только отремонтировали проезжую часть, заезды во дворы, тротуары, но и были проведены работы по переносу проводов под землю и установке новых опор освещения в рамках проекта "Чистое небо". Кроме того, на улице отремонтировали фасады ряда зданий.
Ранее сообщалось, что сроки благоустройства улицы были продлены.
"Из-за того, что на территории проводились разные виды работ, выполняемые другими организациями, график был сдвинут", - сказал президент подрядной организации ООО "Русский бизнес-концерн Рубикон" Эдмон Егизарян.
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