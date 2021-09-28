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Общество

Минздрав разрешил проводить вакцинацию от коронавируса кормящим матерям

26 октября 2021 09:57  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Минздрав разрешил проводить вакцинацию от коронавируса кормящим матерям. Об этом говорится в инструкции к препарату "Спутник V", которая размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что россиянам будут предоставлять два выходных для вакцинации.

Соответствующее поручение губернаторам регионов дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

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Теги:
Дети Коронавирус Министерства
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