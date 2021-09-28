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Общество

Две новые детские площадки установили в Московском районе по просьбам нижегородцев

26 октября 2021 17:59  [64] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Две новые детские площадки установили в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служб городской администрации.

Они находятся на придомовых территориях по адресам: ул. Чаадаева, 13 и ул. Ярошенко, 3.

"Именно по этим двум адресам было зарегистрировано больше всего обращений местных жителей с просьбами об установке игровых комплексов. Глава города Юрий Шалабаев принял решение о выделении средств на данные проекты из городского бюджета",  - рассказал глава Московского района Владимир Кропотин. 

Как пояснил представитель подрядной организации Сергей Сутырин, перед установкой игровых комплексов на этих участках были демонтированы старые элементы, выровнена площадка, установлено двухслойное травмобезопасное покрытие и смонтировано ограждение.

"Затем установили современные игровые комплексы, песочницы, счеты, качалки-балансиры, карусели и качели. Кроме того, для удобства взрослых на обеих площадках установлены лавочки. А для поддержания чистоты -  урны", - добавил он.

Владимир Кропотин отметил, что просьбы нижегородцев об устройстве дополнительного освещения и дорожки на подходе к площадке на улице Чаадаева подрядчик выполнит до конца года.

По информации районной администрации, на территории Московского района на сегодняшний день установлены десять современных детских площадок, еще пять - планируется сдать до конца этого года.  

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что до конца года в городе планируется установить более 130 детских игровых комплексов.

"Новые детские площадки появляются во всех районах города. Запрос на их установку достаточно высок – это видно и по активности жителей в проекте "Вам решать!", где они голосуют за установку детских и спортивных площадок, и по обсуждениям проектов благоустройства общественных пространств", - ранее сказал глава города.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство Дети
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