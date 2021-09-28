Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2021 12:22  [34] Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок
27 октября 2021 12:20  [39] Участок в ЖК "Цветы" передали в собственность Нижегородской области для строительства школы
27 октября 2021 12:17  [41] Росреестр в Нижегородской области будет работать удалённо в дни каникул с 30 октября по 7 ноября
27 октября 2021 12:10  [55] Еще 783 нижегородца заболели коронавирусом за сутки
27 октября 2021 12:00  [102] Новинскую школу передали в собственность Нижнего Новгорода
27 октября 2021 11:54  [119] Четвертую партию б/у трамваев из Москвы приняли в собственность Нижнего Новгорода
27 октября 2021 10:42  [109] Пуско-наладочные работы у трамплинов в Нижнем Новгороде закончат до конца года
27 октября 2021 10:33  [105] Нижегородский водоканал поделился опытом внедрения цифровых технологий на конгрессе
27 октября 2021 10:19  [185] Суточный рекорд по вакцинации вновь поставлен в Нижегородской области
27 октября 2021 09:18  [229] Лидия Калинникова: "Самыми уязвимыми во время пандемии остаются пациенты старшей возрастной группы"
Общество

Новинскую школу передали в собственность Нижнего Новгорода

27 октября 2021 12:00  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую школу на 550 мест в Новинках (ул. Парковая, 1а) передали в собственность Нижнего Новгорода.Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года.

Ранее образовательное учреждение находилось в областной собственности.

Школа построена в 2021 году, в настоящее время в ней уже учатся дети.

Ранее сообщалось, что около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Имущество Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph