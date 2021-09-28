Новинскую школу передали в собственность Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую школу на 550 мест в Новинках (ул. Парковая, 1а) передали в собственность Нижнего Новгорода.Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года.

Ранее образовательное учреждение находилось в областной собственности.

Школа построена в 2021 году, в настоящее время в ней уже учатся дети.

Ранее сообщалось, что около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории.