Новинскую школу передали в собственность Нижнего Новгорода

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Новую школу на 550 мест в Новинках (ул. Парковая, 1а) передали в собственность Нижнего Новгорода.Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года.
Ранее образовательное учреждение находилось в областной собственности.
Школа построена в 2021 году, в настоящее время в ней уже учатся дети.
Ранее сообщалось, что около 70 участков в Новинках отдадут в аренду для развития территории.
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