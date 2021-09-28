ГИБДД Нижегородской области усилило контроль на трассе М-7 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ГИБДД Нижегородской области усиливает контроль на дорогах. Об этом рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД.

В частности, в целях снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий на автодороге М-7 "Волга" 27, 28 и 29 октября будут нести службу дорожные наряды ГИБДД из числа сотрудников Управления и областного батальона ДПС.

Как отметили в ГИБДД, по итогам прошедших 9 месяцев более 50% погибших в ДТП приходится на загородные дороги. При этом наиболее аварийными оказались участки М-7, проходящие по территории Кстовского и Лысковского районов. Например, тяжесть последствий от ДТП в Лысковском районе составляет 49 погибших на 100 пострадавших.

Кроме того, водители уже отметили увеличение количества сотрудников ДПС на дорогах и в Нижнем Новгороде.

Напомним, с начала 2021 года на территории Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения.