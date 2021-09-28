Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2021 14:38  [115] ГИБДД Нижегородской области усилило контроль на трассе М-7
27 октября 2021 14:16  [93] Воротынское коммунальное предприятие оштрафовали за слив сточных вод в реку без очистки
27 октября 2021 13:58  [114] "Единая Россия" мобилизует волонтерские центры в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения
27 октября 2021 13:40  [178] Новый договор аренды жилья заключат с многодетной семьей из Ленинского района
27 октября 2021 12:55  [150] Заражённые вредоносным растением семена базилика привезли в Нижегородскую область
27 октября 2021 12:43  [156] Людмила Башкатова: "Вакцинация - это основа основ профилактики инфекционных заболеваний"
27 октября 2021 12:40  [149] Улица Николая Сутягина и сквер им. Валерия Иконникова появятся в Нижнем Новгороде
27 октября 2021 12:22  [1087] Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок
27 октября 2021 12:20  [137] Участок в ЖК "Цветы" передали в собственность Нижегородской области для строительства школы
27 октября 2021 12:17  [117] Росреестр в Нижегородской области будет работать удалённо в дни каникул с 30 октября по 7 ноября
Общество

ГИБДД Нижегородской области усилило контроль на трассе М-7

27 октября 2021 14:38  [115] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ГИБДД Нижегородской области усиливает контроль на дорогах. Об этом рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД.

В частности, в целях снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий на автодороге М-7 "Волга" 27, 28 и 29 октября будут нести службу дорожные наряды ГИБДД из числа сотрудников Управления и областного батальона ДПС.

Как отметили в ГИБДД, по итогам прошедших 9 месяцев более 50% погибших в ДТП приходится на загородные дороги. При этом наиболее аварийными оказались участки М-7, проходящие по территории Кстовского и Лысковского районов. Например, тяжесть последствий от ДТП в Лысковском районе составляет 49 погибших на 100 пострадавших.

Кроме того, водители уже отметили увеличение количества сотрудников ДПС на дорогах и в Нижнем Новгороде.

Напомним, с начала 2021 года на территории Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Дороги ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph