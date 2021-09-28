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Происшествия

Жителя Дзержинска задержали в нижегородском метро за отказ надеть маску

27 октября 2021 15:04  [76] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В нижегородском метрополитене 26 октября сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину за то, что он отказался надеть маску. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, молодой человек зашёл в метро без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Данное поведение нарушает требования Указа губернатора Нижегородской области от "О введении режима повышенной готовности", подчеркнули в МВД.

Сотрудница метрополитена сделала мужчине замечание, указав, что он нарушает установленные санитарно-эпидемиологические нормы, и попросила надеть маску. Однако тот проигнорировал просьбу.

Полицейские, оказавшиеся поблизости, также несколько раз попросили молодого человека не нарушать установленный режим повышенной готовности и потребовали предъявить документы для установления личности.

На все требования сотрудников правоохранительных органов молодой человек не отреагировал, а затем отказался проследовать в комнату полиции на станции метрополитена для оформления административного материала.

В связи этим сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось применить к правонарушителю силу и специальные средства, сообщили в ГУ МВД.

После этого в отношении молодого человека, оказавшегося жителем Дзержинска, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Если за первое правонарушение ему грозит наказание в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей, то за второе - штраф до 4 тысяч рублей или даже арест до 15 суток.

Напомним, в Нижегородской области усилен контроль за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности". Так, в Нижнем Новгороде ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, заведениях общественного питания и в общественном транспорте.

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Теги:
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