Работы по проектам программы "Вам решать!" в Канавинском районе завершены почти на 90% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Канавинском районе Нижнего Новгорода подрядчики завершили работы по 13 из 15 проектов, которые реализуются в этом году в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом рассказали в городской администрации.

Глава администрации Канавинского района Олег Алёшин провёл встречу с активными жителями района. Он отметил, что в текущем году была проведена хорошая и слаженная работа:жители были услышаны, а их предложения – реализованы.

Среди готовых проектов – 7 участков дорог с новым асфальтовым покрытием, 4 детские и 2 спортивные площадки. Ещё два проекта находятся на стадии реализации, уточнил Алёшин.

В частности, ведутся работы по обустройству спортивной площадки на ул. К. Маркса, 32 и благоустройству первой очереди сквера Бетанкура. Оба этих объекта будут сданы в текущем году, подчеркнули в районной администрации.

Начальник отдела по работе с населением и развитию ТОС администрации Канавинского района Галина Макарова отметила, что жители, видя проделанную работу и результат, с большей готовностью стремятся принять участие в программе. Опыт 2021 года показал, что не нужно бояться проявлять инициативу, добавила она.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в городе в рамках программы "Вам решать!" реализуется 78 проектов. В частности, городе были отремонтированы 45 участков дорог.

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области, населённого пункта, граждан и спонсоров. Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры). С 15 ноября по 15 декабря будет проходить голосование за проекты на сайте ВамРешать.рф.