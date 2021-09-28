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Бизнес

Минимущества через суд взыскивает с застройщика гостиницы в центре Нижнего Новгорода более 21 млн рублей

28 октября 2021 16:17  [129] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Региональное правительство обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском в суд к "СЗ "КМ Немеко" из-за нарушений условий инвестсоглашения. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений региона.

Ранее правительство Нижегородской области и ООО "Специализированный застройщик "КМ Немеко" заключили соглашение о реализации инвестпроекта по строительству гостинично - административного комплекса с подземной автостоянкой на пересечении ул. Максима Горького, Одесская и Б. Перекрестная в исторической зоне "Старый Нижний".

По условиям данного соглашения строительная компания в срок до 11 июня 2021 года должна была компенсировать правительству затраты за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в размере 20,6 млн рублей.

Застройщик указанные сроки оплаты компенсации нарушил, в связи с чем ему были начислены пени в размере 523,4 тыс. рублей.

Кроме того, компания должна была ввести объект в эксплуатацию до 6 апреля 2021 года. Однако застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию лишь 25 июня 2021 года. В связи с этим была начислена неустойка в размере 548,8 тыс. рублей.

Как рассказали в Минимущества Нижегородской области, 25 августа в адрес компании была направлена претензия с просьбой погасить образовавшуюся задолженность в размере 21,6 млн рублей рублей, но она осталась без ответа. Поэтому ведомство обратилось с жалобой в Арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что гостинично-деловой комплекс может появиться на ул. Костина в Нижнем Новгороде. ООО "СкайТехнолоджиСервис" планирует построить комплекс в районе домов №№ 22,24.

Кроме того, гостиницу планируется построить в районе деревни Кузнечиха.

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