Улицу Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекрыли до 1 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта по улице Светлоярской на участке дороги от улицы Мокроусова до улицы Торфяной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций. Объезд зоны проведения работ организован по прилегающим улицам.

Дорога будет перекрыта до 1 декабря включительно, добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на парковку автомобилей введут в трёх районах Нижнего Новгорода с 12 ноября: данные меры вводятся в связи с нанесением дорожной разметки и будут носить временный характер.