Почти 50 регионов России ввели систему QR-кодов из-за пандемии коронавируса Общество

Фото: скриншот сайта

Уже 47 регионов России ввели или планируют до конца октября ввести систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров из-за пандемии коронавируса. Информация об этом содержится на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф.

Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой "Диалогом".

"Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф", – пояснил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Карта стандартно обновляется раз в неделю, но может и чаще в связи с введением новых ограничений. Согласно статистике сайта, ей ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетителей.

"Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус"", – отметил заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков.

Напомним, правила доступа на массовые мероприятия, в фитнес-клубы, театры и кинотеатры изменились в Нижегородской области в начале октября. С этого времени посетить их могут только те нижегородцы, кто имеет сертификат о прививке от коронавируса или сертификат об иммунизации (перенесенном заболевании). Для подтверждения этого необходимы QR-код с сайта госуслуг и паспорт.