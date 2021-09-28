Новую маршрутную сеть представят нижегородцам в конце этого года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Цифровую интеллектуальную маршрутную сеть Нижегородской области представят жителям региона в конце текущего года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Планируется провести обсуждение, на котором нижегородцы смогут высказать свои предложения и замечания.

Внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.

Как рассказали в министерстве, в адрес института "Стройпроект" (подрядчик) уже поступили замечания и предложения от органов исполнительной власти, местного самоуправления и перевозчиков.

В ведомстве напомнили, что маршрутные такси перейдут на работу по регулируемым тарифам. На них будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда, и станет действовать единое тарифное меню, включая бесплатные пересадки.

Кроме того, правительство планирует перевести все основные маршруты на брутто-контракты, согласно которым вся плата за проезд будет перечисляться в бюджет.

"Перевозчикам будет оплачиваться их работа независимо от числа перевезенных пассажиров, при этом строго будет требоваться соблюдение графиков движения, комфорт и безопасность. Это совершенно другая экономическая модель работы общественного транспорта. Благодаря этому каждый перевозчик будет заинтересован не в сборе выручки и "в погоне за пассажиром", а в выполнении рейсов, предусмотренных расписанием", - пояснили в министерстве.

Перевозчиков выберут по конкурсу. При этом в рамках контрактов будут предъявляться высокие требования к качеству транспортных средств. В частности, будет учитываться наличие кондиционера, доступность для маломобильных граждан, экологичность и т.д.

Чтобы контролировать их работу, сейчас прорабатывается вопрос создания контрольной службы на базе Центра безопасности дорожного движения. Также это будет отслеживаться с использованием единого центра навигации и диспетчеризации.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новая цифровая транспортная схема, которая разрабатывается в Нижегородской области, позволит вдвое снизить интервал движения между транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Она рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год.