Карантин по COVID-19 и ОРВИ частично введён в 54 образовательных организациях Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ни одна образовательная организация Нижегородской области не закрыта полностью по причине заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на 9 ноября в регионе частично закрыты 48 групп в 39 детских садах.

Кроме того, в 15 школах Нижегородской области на карантин по ОРВИ и COVID-19 отправлены в общей сложности 22 класса.

Напомним, 8 ноября все школы и садики региона возобновили свою работу в очном формате после нерабочих дней, объявленных в Нижегородской области с 31 октября по 7 ноября.