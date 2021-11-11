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Общество

Движение транспорта по участку пр. Гагарина приостановят 16 ноября

15 ноября 2021 10:19  [80] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку пр. Гагарина приостановят 16 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 16 ноября с 07:00 до 22:00 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Ранее сообщалось, что до 17 ноября приостановлено движение на участке ул. Гордеевской.

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Теги:
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