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Движение транспорта по участку пр. Гагарина приостановят 16 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, 16 ноября с 07:00 до 22:00 в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.
Ранее сообщалось, что до 17 ноября приостановлено движение на участке ул. Гордеевской.
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