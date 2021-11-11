Порядка 98% компенсационного озеленения прижилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 98% деревьев и кустарников, высаженных в рамках компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде, прижилось. Об этом сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода" Алексей Глазов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 16 ноября.

По его словам, в 2020 году в рамках программы в городе было посажено 2 296 деревьев и 52 570 кустарников, в 2021 году - 4 996 деревьев и 75 804 кустарников. Растения высаживались застройщиками, которые ранее вырубали зеленые насаждения для возведения своих объектов.

В этом году МКУ "Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода" обследовало 1 274 дерева и 15 711 кустарников. Из них 1 188 деревьев и 15 631 кустарник прижились. В отношении 18 застройщиков были составлены акты с замечаниями.

Как уточнил Алексей Глазов, доходы от платы за компенсационное озеленение в Нижнем Новгороде в 2021 году превышают плановые (21,3 млн рублей). По состоянию на 8 ноября город получил 88,7 млн рублей. Причиной этому стали масштабные работы по модернизации инженерной инфраструктуры, строительство объектов различного назначения.

Депутаты посчитали данное озеленение недостаточным. Часто застройщик вырубает деревья, а высаживает их совсем в другом месте, которое согласовала администрация города. При этом новая застройка, по мнению Марка Фельдмана, становится "каменными джунглями". Он внес предложение подумать над введением программы, по которой деревья в обязательном порядке будут высаживаться в каждом дворе.

Ранее сообщалось, что количество зеленых насаждений, высаженных в рамках компенсационного озеленения в натуральной форме, в 2021 году по сравнению с аналогичным показателем 2020 года увеличилось на 64%.