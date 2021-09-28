Парковку автомобилей запретят возле школы-интерната на улице Никонова в Нижнем Новгороде

Схема изменения движения
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В Московском районе Нижнего Новгорода с 19 ноября будет введёт запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Евгения Никонова на участке от дома №16 до дома №17 около школы–интерната №86. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Указанные изменения приняты в целях обеспечения безопасности учащихся школы-интерната № 86 и встречного разъезда автомобилей, пояснили в дептрансе, поскольку ранее в специалистам поступали многочисленные обращения местных жителей по данному вопросу.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на штрафстоянку, добавили в городском Центре организации дорожного движения.
Напомним, с 22 октября запрещена парковка транспортных средств на улице Ковалихинской около детского сада №7. Кроме того, с 9 ноября парковку запретят на подъезде к кардиохирургической больнице на улице Ванеева, а вокруг школы №102 на улице Родионова введут одностороннее движение.
Напомним, с 11 ноября планируется ввести частичный запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Алексеевской. С 18 ноября будет парковаться запретят на участке улицы Никитина и на улице Старых Производственников.
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