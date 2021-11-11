Снег убирают на центральных магистралях Канавинского района Общество

Снег убирают на центральных магистралях Канавинского района

Снег убирают на центральных магистралях Канавинского района Нижнего Новгорода днем 21 ноября, сообщает пресс-служба районной администрации.

Дорожные службы обрабатывают противогололедными материалами основные дороги Канавинского района, в том числе, улицы Сергея Акимова, Движенцев, Электровозную, Айвазовского, Вязниковскую, Карла Маркса, Сергея Есенина и ряд других.

Минувшей ночью снег уже убрали на Волжской набережной, Мещерском бульваре, в Лесном городке.

Напомним, что подрядчики в Сормовском районе 21 ноября устраняют замечания, выявленные во время проверки качества уборки снега.