Снег убирают на центральных магистралях Канавинского района
Снег убирают на центральных магистралях Канавинского района Нижнего Новгорода днем 21 ноября, сообщает пресс-служба районной администрации.
Дорожные службы обрабатывают противогололедными материалами основные дороги Канавинского района, в том числе, улицы Сергея Акимова, Движенцев, Электровозную, Айвазовского, Вязниковскую, Карла Маркса, Сергея Есенина и ряд других.
Минувшей ночью снег уже убрали на Волжской набережной, Мещерском бульваре, в Лесном городке.
Напомним, что подрядчики в Сормовском районе 21 ноября устраняют замечания, выявленные во время проверки качества уборки снега.
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